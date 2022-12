Glissement de terrain en Malaisie: au moins 2 morts et 51 disparus

Trois personnes ont été blessées par ce glissement survenu près de la ville de Batang Kali, juste à côté de la capitale Kuala Lumpur et proche d'un casino de montagne, ont détaillé des pompiers dans un communiqué. Les glissements de terrain sont fréquents en Malaisie après les fortes pluies récurrentes en fin d'année et le sont encore plus à cause du changement climatique, selon des scientifiques. Le gouvernement a imposé des lois strictes concernant les constructions à flanc de coteau, mais les glissements de terrain continuent de se multiplier en raison du mauvais temps. En mars, quatre personnes ont perdu la vie après qu'un événement similaire a enseveli leurs maisons en banlieue de Kuala Lumpur. En 1993, une gigantesque coulée de boue provoquée par les pluies diluviennes avait provoqué l'effondrement d'un immeuble résidentiel de 12 étages, tuant 48 personnes. (Belga)