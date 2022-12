Hanne Desmet et Stijn Desmet qualifiés pour les demi-finales sur 1.500m à Almaty

C'est la 4e des huit épreuves de Coupe du monde de la saison et Hanne Desmet, médaille de bronze aux JO d'hiver de Pékin (mais sur 1.000m), occupe la 4e place du classement général. Sur 1.000m précisément, Hanne Desmet est en quarts de finale après avoir passé le cap aisément des séries vendredi. Chez les messieurs, Stijn Desmet s'est qualifié aussi pour les demi-finales sur 1.500m alors que Rino Vanhooren a été avancé et pourra aussi tenter sa chance en demi-finales. Stijn Desmet a passé le cap des séries sur 500m aussi pour aller en quarts de finale. Dans les épreuves par équipes, Stijn Desmet, Adriaan Dewagtere, Ward Petre et Rino Vanhooren ont qualifié la Belgique pour les demi-finales en relais (messieurs) sur 5.000m. Le relais mixte belge (2.000m) - avec Alexandra Danneel, Hanne Desmet, Stijn Desmet et Ward Petre - s'est qualifié aussi pour les demi-finales. La Belgique avait pris la 3e place à Almaty la semaine dernière dans cette épreuve. La prochaine étape de Coupe du monde est prévue à Dresde en Allemagne du 5 au 8 février. (Belga)