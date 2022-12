Le réseau De Lijn perturbé en raison de la manifestation nationale

Dans les provinces de Flandre occidentale et orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, 60% à 63% des bus et trams ne circulent pas. En province d'Anvers, ce sont environ 53% des trajets qui sont perturbés. Les pourcentages sont plus faibles encore dans les grandes villes. Les syndicats prévoient aujourd'hui une nouvelle action pour réclamer un plus grand pouvoir d'achat. Des dizaines de milliers de militants sont attendus à Bruxelles lors d'une manifestation. (Belga)