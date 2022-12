Le réseau TEC fortement perturbé

Les réseaux de Charleroi, de Liège-Verviers et du Hainaut sont fortement touchés, de même que ceux de Namur et du Brabant wallon. Le réseau du Luxembourg est légèrement impacté. Les 950 circuits de transport scolaire vers l'enseignement ordinaire et spécialisé ne sont pas impactés par cette journée d'actions nationale, ajoute le TEC. Des informations supplémentaires sur les parcours supprimés sont disponibles sur www.letec.be. (Belga)