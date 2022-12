Plus de 40 ligues de football opposées aux "plans préjudiciables" de la FIFA

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé les réformes vendredi lors de la conférence de presse finale de la Coupe du monde au Qatar. Il s'agit notamment de faire passer la Coupe du monde des clubs de 7 à 32 équipes à partir de 2025. La FIFA souhaite également utiliser les périodes internationales des années paires pour organiser des mini-tournois des "World Series" mettant aux prises des équipes de différents continents. Auparavant, il avait déjà été décidé de jouer la Coupe du monde à partir de 2026 avec 48 équipes au lieu de 32. "Ces décisions ont été prises de manière unilatérale, sans consultation, et encore moins sans le consentement de ceux qui sont directement concernés par ces décisions : les fédérations, leurs clubs affiliés, les joueurs et les supporters", peut-on lire dans une déclaration de la WLF, dont la Pro League belge est membre. "Alors que le calendrier est déjà surchargé par les compétitions nationales de clubs et les compétitions internationales toujours plus nombreuses, la décision de la FIFA comporte le risque de voir les calendriers surchargés, de voir les joueurs se blesser encore plus et de déséquilibrer l'équilibre compétitif. La communauté du football ne tirera pas de bénéfice d'une multiplication de matchs de la FIFA", a déclaré la WLF. Elle souligne que seul un pour cent de tous les footballeurs professionnels participent à des matchs internationaux sous les auspices de la FIFA. (Belga)