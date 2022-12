Saint-Trond s'impose à Westerlo en match amical

Le match s'est déroulé à huis clos, sous forme de deux mi-temps de soixante minutes. Après une heure de jeu, les deux équipes étaient à égalité, 1-1, avec un but de Brüls pour les visiteurs trudonnaires. En deuxième mi-temps, Saint-Trond a réussi à marquer deux buts via Konaté et Teixeira tandis que Westerlo n'est pas parvenu à recoller au score malgré un autre but. Saint-Trond reprendra la saison avec un déplacement au Club de Bruges, le 21 décembre, en Coupe de Belgique, avant de recevoir Zulte Waregem le 27 en championnat. Au même moment, se jouera le duel entre Westerlo et l'Antwerp. (Belga)