Situation calme à Brussels Airport, où six vols sur dix ont été annulés

"C'est pour le moment assez calme à l'aéroport", confirme la porte-parole Ihsane Chioua Lekhli. "En concertation avec les compagnies aériennes, 60% des vols ont été annulés. C'était nécessaire pour éviter les longues files d'attente et pour garantir la sécurité." Les compagnies aériennes avaient prévenu les passagers concernés par les annulations de vols. "Il peut y avoir des files d'attente plus longues à certains moments, aux heures de pointe. Mais de manière générale, la capacité est désormais suffisante pour assurer le bon déroulement des vols programmés", ajoute la porte-parole. L'aéroport recommande aux passagers de limiter le nombre de bagages et de tenir compte des perturbations dans les transports en commun. Les voyageurs ne doivent cependant pas se rendre plus tôt à Zaventem pour leur départ. A l'aéroport de Charleroi, au maximum 30% des vols seront finalement annulés. (Belga)