Alpecin-Deceuninck offre un contrat professionnel au gagnant italien de la Zwift Academy

"Devenir un athlète professionnel a toujours été une obsession et le cyclisme est dans mon cœur depuis que je suis petit", a-t-il expliqué. "Je sais qu'il y a du chemin à parcourir, mais je suis prêt et je ferai de mon mieux. Je suis très reconnaissant envers Alpecin-Deceuninck et Zwift de m'avoir donné une telle opportunité. Je donnerai tout pour leur donner raison." Au sein d'Alpecin-Deceuninck, qui rejoindra le WorldTour en 2023, Vergallito sera, entre autres, le coéquipier de Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen et Quinten Hermans. (Belga)