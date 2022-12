BENE-League - Statu quo au classement: Bocholt en tête, les Lions suivent à trois points

La bonne opération de la soirée revient au HC Visé qui l'a emporté en déplacement à Bevo 20-24 pendant que le Sporting Pelt s'inclinait chez les bataves de Hurry Hup 32-30. En bas de classement Atomix Haacht, lanterne rouge, s'est fait battre par Volendam 24-36, concédant une 16e défaite de rang. Au terme de la seizième joute, Bocholt (30 points) et les Lions (27) accentuent leur avance sur Aalsmeer (24), Visé (20) s'installe à la quatrième place et le Sporting Pelt (18) descend à la sixième position. Deux points séparent toujours le quatrième du huitième du classement, Hubo Handball. La lutte sera chaude pour la dernière place vacante pour le Final Four. La dernière journée de compétition de l'année civile se tiendra ce jeudi 22 décembre en soirée. (Belga)