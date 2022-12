Bilal El Khannouss titulaire avec le Maroc pour la petite finale contre la Croatie

Pour ce match pour la troisième place du Mondial, Regragui est privé de ses défenseurs Romain Saïss, Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui, remplacés par Achraf Dari, Jawad El Yamiq et Yahya Attiat-Allah. Achraf Hakimi est lui bien titulaire au poste de back droit et Yassine Bounou entre les perches. Dans l'entrejeu, Sofyan Amrabat occupera le rôle de sentinelle devant la défense tandis qu'Abdelhamid Sabiri et El Khannouss auront un rôle plus offensif. En attaque, le sélectionneur marocain aligne son traditionnel trio avec Sofiane Boufal et Hakim Ziyech en soutien de Youssef En Nesyri. Côté croate, Zlatko Dalic a opté pour un système en 3-5-2 avec Dominik Livakovic titulaire dans les buts derrière une défense à trois composée de Josip Stanisic, Josko Gvaridol et Josip Sutalo. Ivan Perisic, à gauche, et Mislav Orsic, à droite, arpenteront les flancs. Lovro Majer, Mateo Kovacic et Luka Modric s'occuperont de l'entrejeu tandis qu'Andrej Kramaric et Marko Livaja seront chargés d'alimenter le marquoir. (Belga)