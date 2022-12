Challenger Pro League - Les espoirs du Standard s'inclinent à domicile contre le Lommel

En première période, Kolbeinn Thordarson (41e) a mis le feu aux poudres avec une puissante frappe qui a nettoyé la lucarne liégeoise. Après la pause, les hommes de Steve Bould ont doublé le score avec un coup franc de Agustin Anello qui a trouvé la tête de Stijn Wuytens (54e). Dans les derniers instants, une contre-attaque de Lommel a été concrétisée par un lob de Metinho (90e) et une deuxième carte jaune reçue par Alexandro Calut (90+3e) lui a valu un retour aux vestiaires prématurés. À cause des températures glaciales et des terrains impraticables, les rencontres entre le Club NXT et le Lierse, Dender et les U23 de Genk, et Deinze et le Beerschot n'ont pas pu avoir lieu ce week-end. Cependant, les RSCA Futures affronteront le RWDM dimanche à 13h30. (Belga)