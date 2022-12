Le trafic des trains internationaux vers la France interrompu à cause du givre

"Un train Thalys et un TGV sont à l'arrêt à hauteur de Ruisbroek dans le Brabant flamand à cause de givre qui s'est collé à la caténaire", a expliqué la porte-parole d'Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure. "En conséquence, le trafic de tous les trains internationaux vers la France est interrompu", a-t-elle poursuivi. Des trains de secours vont être envoyés pour évacuer les véhicules immobilisés et réparer la caténaire afin que le trafic puisse reprendre. Parallèlement, des procédures étaient en cours afin d'évacuer les voyageurs, a indiqué Infrabel, qui précise que les trains à l'arrêt étaient chauffés alors que les températures extérieures sont négatives. (Belga)