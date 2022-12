Michael Vanthourenhout gagne aussi sur la neige: "Cela a très bien tourné aujourd'hui"

"L'objectif aujourd'hui était de faire le moins de fautes possible. Tout le monde en a probablement fait une, car c'était traître aujourd'hui, mais j'ai su limiter les dégâts, bien qu'à chaque tour, ça devenait de plus en plus glissant. L'astuce sur ce parcours c'est de laisser faire ton vélo autant que possible. Si tu essaies de contre-braquer, tu te retrouves à terre." Mathieu van der Poel était le seul présent parmi les trois cadors de la discipline, Wout van Aert et Tom Pidcock n'ayant pas fait le déplacement en Italie. Mais le Néerlandais est resté loin des premiers rôles. "Je ne m'attendais pas à rester si longtemps en tête", a confié Vanthourenhout au micro des organisateurs. "En fait, je pensais que Mathieu montrerait comment rouler sur la neige aujourd'hui, mais cela ne s'est pas produit et j'ai juste suivi ma propre trajectoire. Je ne savais même pas où il était dans le cross. C'était une belle bataille avec Niels Vandeputte (2e, ndlr), mais j'ai roulé à mon propre rythme et apparemment c'était assez élevé pour décrocher la victoire." (Belga)