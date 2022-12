NBA - Boston surpris par Orlando, Kyrie Iriving en sauveur pour Brooklyn

Malgré les 31 points de Jayson Tatum et les 26 points de Jaylen Brown, Boston a subi sa 8e défaite en 30 matches des frais d'Orlando qui signe une 5e victoire de rang. Côté floridien, Moritz Wagner a planté 25 points et Paolo Banchero en a ajouté 20. Cette défaite n'empêche cependant pas les Celtics de garder la tête de la conférence Est devant Milwaukee et Cleveland qui a eu besoin des 41 points de Donovan Mitchell pour repousser Indiana (118-112). Derrière le trio de tête, Brooklyn a conforté sa 4e place en s'imposant à Toronto grâce à un tir sur le buzzer de Kyrie Irving, auteur de 32 points (116-119). Philadelphie a lui assuré sa 5e place en battant une équipe de Golden State déforcée (118-106). Les Sixers restent devant New York, 6e, qui a signé un 6e succès de rang en l'emportant à Chicago (91-114). Atlanta est lui remonté à la 9e place après avoir battu Charlotte (106-125). À l'Ouest, Denver a manqué une occasion de rejoindre la Nouvelle-Orléans à la 2e place après sa défaite 126-108 sur le parquet des Los Angeles Lakers. Les Nuggets restent donc bloqués à la 3e place tandis que les Lakers, portés par LeBron James (30 points), pointent à la 12e place. Grâce à sa victoire 113-122 à Detroit, Sacramento s'est lui emparé de la 5e place de la conférence Ouest, profitant de la défaite de Portland, 6e, à Dallas, 9e (130-110). Minnesota, de son côté, a pris la 10e place en s'imposant 110-112 à Oklahoma City. (Belga)