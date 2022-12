Premier podium en Coupe du monde pour Niels Vandeputte, 2e: "Incroyablement fier"

"C'est quand même incroyable", a réagi Vandeputte au micro des organisateurs. "Il y a environ deux semaines, je disais que j'aimerais bien monter une fois sur le podium dans un cross télévisé cette année, et réussir cela si vite, dans une manche de Coupe du monde en plus, signifie beaucoup pour moi. Après l'an passé, j'étais impatient de courir à nouveau ici et c'est magnifique de terminer deuxième. J'aurais aimé m'accrocher encore un peu plus longtemps à la roue de Michael, mais je n'ai pas eu la chance de le faire à cause de quelques fautes et de ce pneu crevé et j'ai dû le laisser filer. Mais bon, je suis très heureux d'être deuxième." Le Suisse Kevin Kuhn a complété le podium sur le parcours enneigé et verglacé de Val di Sole. "J'ai dû me battre très dur pour ça", a raconté le coureur de l'équipe de Bart Wellens. "Mais je suis vraiment très fier, c'est un podium dans une manche de Coupe du monde. Peut-être que j'aurais pu obtenir un peu plus, car je me suis approché de la deuxième place, mais j'ai dû faire face à des problèmes de chaîne et par la suite j'étais nerveux car Laurens Sweeck était revenu tout près. Heureusement, j'ai pu conserver cette troisième place." (Belga)