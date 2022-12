Une femme décède dans l'incendie d'une habitation à Trooz

Le feu a pris vers 07h20 à l'arrière d'une maison de la rue Noirivaux à Trooz. L'incendie aurait commencé dans la cuisine avant de se propager à la toiture et aux habitations adjacentes. Lorsque les hommes du feu sont arrivés sur place, il restait une femme coincée par les flammes à l'intérieur de la maison. Elle est décédée. Les autres personnes ont pu être évacuées à temps. Selon la zone de pompiers Vesdre-Hoëgne-Plateau, 37 pompiers de leur zone, de la zone de Liège et de la zone Warche-Amblève-Lienne sont intervenus. Peu avant 08h30, l'intervention était toujours en cours. Une enquête a été ouverte. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. (Belga)