Coupe du monde de patinage - Bart Swings 5e du 10 kilomètres à Calgary

La victoire est revenue à Davide Ghiotto grâce à un nouveau record d'Italie (12:45.10). Il s'agissait du seul 10 kilomètres de la saison de Coupe du monde. La course, disputée sur 25 tours, se trouve rarement à l'agenda: lors des tournois allround et lors des Mondiaux par distances. Swings a été devancé dans sa course par le jeune Néerlandais Beau Snellink (12:53.34), troisième au classement final. Le Néerlandais Patrick Roest, favori, a fini deuxième en 12:51.50. Le Norvégien Sigurd Hendriksen (sixième) a établi un nouveau record du monde juniors en 13:02.53, effaçant des tablettes le chrono de Sven Kramer (13:09.65) qui tenait depuis 2005. Les conditions de la piste de Calgary ont permis de réaliser de solides chronos sur 500 mètres. Le Sud-Coréen Jun Ho Kim s'est imposé en 34.07. Deuxième, l'Américain Jordan Stolz a lui aussi établi un record du monde juniors, en 34.08. Le Canadien Laurent Dubreuil (34.10) a pris la troisième place. (Belga)