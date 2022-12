Coupe Intercontinentale de skeleton - Aline Pelckmans 5e à Pyeongchang dimanche

Sixième la veille, l'Anversoise, 20 ans, a signé un chrono de 1:50.00 à l'issue des deux manches avec un temps de 54.79 (5e) dans son premier run et 55.21 (5e) dans le second. Aline Pelckmans termine à 2.41 de la Britannique Amelia Coltman, victorieuse en 1:47.59 et qui devance de 7/100es l'Allemande Corinna Leipold et de 14/100es Jacqueline Lölling, une autre Allemande, leader au classement général de cette Coupe Intercontinentale. Lölling possède en effet 682 points pour 638 à Leipold et 584 à Amelia Coltman qui a remporté dimanche sa première course. Aline Pelckmans, première en catégorie junior, est 5e avec 516 points. Le prochain rendez-vous, le dernier de la saison, est fixé du 13 au 18 février à Innsbrück en Autriche. (Belga)