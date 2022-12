Lucas Braathen remporte le géant d'Alta Badia devant Kristoffersen et Odermatt

Braathen, 22 ans, a décroché sa 4e victoire en carrière, la 2e cette saison après le slalom de Val d'Isère la semaine dernière. Son aîné Henrik Kristoffersen, 28 ans, devra patienter avant d'écrire une 29e ligne à son palmarès en Coupe du monde. Seulement neuvième après la première manche, Odermatt a démontré qu'il était bien le leader incontesté du moment. Un second run parfait lui a permis de signer un onzième podium de rang dans la discipline. Le Français Alexis Pinturault (+0.67) et le Slovène Zan Kranjec (+0.69), meilleur temps de la première manche, ont complété le top 5. Au classement général, Odermatt (696 pts) devance les Norvégiens Aleksander Aamodt Kilde (525) et Braathen (315). En début de journée dans la station des Dolomites, Sam Maes est passé très proche de se qualifier pour la seconde manche, une semaine après l'avoir déjà fait à Val d'Isère. Le Belge a échoué à la 33e place, à neuf centièmes du top 30 qualificatif. Un nouveau slalom géant est prévu lundi sur la Gran Risa, piste mythique qui accueille des épreuves de Coupe du monde depuis 1985. D'Alberto Tomba à Marcel Hirscher en passant par Bode Miller et Ivica Kostelic, les plus grands y ont levé les bras. Après Val Gardena et Alta Badia, le cirque blanc va rester en Italie et posera ensuite ses valises à Madonna di Campiglio, où un slalom se tiendra jeudi. (Belga)