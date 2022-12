Mondial 2022 - La Coupe du monde du Qatar bat le record de buts après une finale incroyable

Kylian Mbappé est devenu le deuxième joueur à réaliser un triplé en finale. Sur penalty et grâce à un superbe tir croisé, l'attaquant a permis aux Bleus de refaire un handicap de deux buts. Dans les prolongations, il a de nouveau égalisé, à nouveau sur un penalty accordé pour une faute de main de Gonzalo Montiel, qui allait marquer le tir au but décisif. Du coup, Mbappe a inscrit le 172e but de cette Coupe du monde. Le tournoi a ainsi dépassé le précédent record de 171, détenu conjointement par les éditions de 1998 et 2014. La finale de dimanche, marquée par un doublé de Lionel Messi, désigné Ballon d'or du tournoi, a été le premier match de la compétition où les deux équipes ont marqué au moins trois buts. (Belga)