Mouvement social en Grande-Bretagne - L'armée sera déployée dans les secteurs des soins et de la surveillance des frontières

Au moins 600 militaires à même de conduire des ambulances assureront ces services lorsque les ambulanciers seront en grève les 21 et 28 décembre. Il s'agit de la "priorité numéro 1", selon le ministre de la Santé, Steven Barclay, s'exprimant dans une communication. Les autres soldats seront déployés dans les aéroports pour assurer la fluidité des voyages lors de la période chargée des fêtes, alors que les officiers des douanes participeront à un mouvement de grève plusieurs jours durant. Certains aéroports britanniques ont déjà même fourni une formation spéciale aux militaires à cet effet. Dans un contexte d'inflation qui frôle 11% dans le pays et rogne le pouvoir d'achat des Britanniques, les mouvements de grève se multiplient dans une multitude de secteurs, notamment dans les chemins de fer et le secteur de la santé. Les syndicats exigent des salaires revalorisés pour contrebalancer la hausses de prix colossale. Le gouvernement conservateur juge les exigences impayables, en raison de la situation économique tendue. Jeudi, les infirmières britanniques se sont mises en grève, dans une action historique, pour réclamer des augmentations face à cette envolée des prix et la crise du système de santé public. Un autre grève est prévue le 20 décembre. (Belga)