Sam Maes éliminé à l'issue de la première manche du slalom géant d'Alta Badia

L'Anversois de 24 ans avait atteint la 2e manche du slalom géant de Val d'Isère la semaine dernière, une première lors d'un rendez-vous de Coupe du monde depuis octobre 2020. Zan Kranjec a signé le meilleur temps de cette première manche. Parti avec le dossard N.4, le Slovène de 30 ans, deux podiums en ce début de saison, a devancé les Norvégiens Henrik Kristoffersen (+0.60) et Lucas Braathen (+0.73). Leader du général, le Suisse Marco Odermatt a signé le 9e temps, à 1.42 de Kranjec. Un nouveau slalom géant est prévu lundi sur la Gran Risa, piste mythique qui accueille des épreuves de Coupe du monde depuis 1985. D'Alberto Tomba à Marcel Hirscher en passant par Bode Miller et Ivica Kostelic, les plus grands y ont levé les bras. Après Val Gardena et Alta Badia, le cirque blanc va rester en Italie et posera ensuite ses valises à Madonna di Campiglio, où un slalom se tiendra jeudi. (Belga)