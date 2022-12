Un temps variable et venteux avec des températures en hausse au menu de la semaine

Lundi, il fera d'abord pluvieux en de nombreux endroits. Le temps deviendra ensuite plus sec avec même des éclaircies à partir du sud. Les maxima seront doux, oscillant entre 4 et 10 degrés, sous un vent soutenu. Le reste de la semaine s'annonce variable et venteux avec une couverture nuageuse importante et des périodes de pluie. La douceur restera de mise avec des maxima autour de 10 degrés dans le centre. (Belga)