Denayer et Al-Ahli Dubaï maintiennent la tête avec une victoire contre Al Wasl

La rencontre avait mal commencé pour Denayer et ses coéquipiers, qui ont concédé l'ouverture du score d'un but du Brésilien Gilberto (5e). Cependant, les Dubaïotes sont vite revenus au score avec le Saoudien Yousef Jaber (9e) et ont pris l'avantage via le Brésilien Igor da Cruz (20e). Jason Denayer a disputé toute la rencontre. Au classement, Al-Ahli occupe la première place avec 25 points devant Al-Wahda (22 points) qui a un match de retard. Al Wasl complète le trio de tête avec 21 unités. (Belga)