"J'ai hâte de collaborer avec Frank" , assure Caroline Gennez

Cette année-là, alors présidente du parti, Caroline Gennez avait décidé de ne pas attribuer de nouveau poste ministériel à Frank Vandenbroucke. Cependant, depuis la formation du gouvernement fédéral en 2020, les choses ont été mises à plat, a affirmé Caroline Gennez lundi matin. Selon cette dernière, ce n'est pas un problème que le président de Vooruit ait à nouveau choisi quelqu'un de la vieille garde comme ministre. Il ne reste plus qu'un an et demi avant les élections et il fallait quelqu'un qui puisse se familiariser rapidement avec le travail à accomplir. "Je pense que cette considération est légitime. J'ai également reçu beaucoup de félicitations et d'encouragements de la part de la jeune garde" socialiste, a poursuivi Caroline Gennez. Pour elle, le gouvernement fédéral doit désormais resserrer les rangs, y compris dans la discussion budgétaire. "Un budget, ce n'est pas des chiffres froids, mais ce qu'on fait pour maintenir la qualité de vie des gens. Arrêtons de nous courir après, entre la majorité et l'opposition, mais aussi au sein de l'exécutif", a-t-elle conclu. (Belga)