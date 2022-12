La Chine enregistre ses premiers morts depuis la levée des restrictions

Le géant asiatique a brusquement fait volte-face début décembre et levé la plupart des restrictions sanitaires en vigueur durant près de trois ans. Depuis cette levée des restrictions, l'épidémie de Covid-19 explose mais son ampleur est "impossible" à déterminer, de l'aveu même des autorités, puisque les tests de dépistage ne sont plus obligatoires. Des experts craignent que le pays soit mal préparé à une vague d'infections, alors que des millions de personnes âgées et vulnérables ne sont toujours pas vaccinées. Lundi, les autorités ont rapporté la mort de deux patients à Pékin, les seuls à ce jour depuis la levée des restrictions le 7 décembre, à en croire les chiffres officiels. Des témoignages font état d'une recrudescence de décès dans les hôpitaux et de crématoriums débordés, tandis que les médicaments anti-grippaux manquent dans les pharmacies. Dans plusieurs régions du pays, il est désormais autorisé de continuer de venir au travail même si l'on est porteur du virus. (Belga)