Lotto Volley League - Rik Vervisch succède à Francis De Nolf comme président de Roulers

"C'est le bon moment pour laisser à la présidence à Rik", a déclaré Francis De Nolf, dans un communiqué. "Avec Roulers au sommet d'un point de vue sportif, tant avec l'équipe première qui lutte encore sur tous les fronts qu'avec les excellents résultats des différentes équipes et un travail réussi avec les jeunes." Rik Vervisch travaille dans le volley depuis 35 ans, avec des expériences au Brovo Roulers et à Pervol Ruiselede. "C'est à la fois un immense honneur et une grande responsabilité de pouvoir diriger le plus beau club de volley de Belgique", a indiqué Rik Vervisch. "L'intention est bien sûr de continuer nos succès sportifs, tant avec l'équipe première qu'avec nos équipes de jeunes, mais aussi de renforcer notre communauté Knack Volley au sens large, avec nos sponsors fidèles, nos supporters et nos nombreux volontaires et collaborateurs." Tenant du titre, Roulers a remporté 13 titres de champion de Belgique. Le club de Flandre-Occidentale a aussi gagné 14 Coupes de Belgique. Après huit journées, Roulers est le leader invaincu de la Lotto Volley League. (Belga)