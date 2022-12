Mondial 2022 - Hugo Lloris salue le soutien des supporters au retour des Bleus en France

L'arrêt dans la capitale, avant les vacances en famille, "était l'occasion de les saluer, de les remercier pour leur soutien et, après la douleur d'hier, chercher leur réconfort", a ajouté le capitaine. Les 24 joueurs, avec en tête Hugo Lloris, ont fait une brève apparition sur le balcon de l'Hôtel Crillon devant une foule nombreuse en pleine euphorie. "Je crois que le plus important c'est la reconnaissance même si, en tant qu'athlète, on aurait aimé ramener une médaille d'or, surtout ramener cette coupe une nouvelle fois en France. C'est la déception, mais ça fait plaisir de voir autant de monde ce soir", a déclaré Lloris, visage fermé, visiblement marqué par la défaite des Bleus, au micro de la chaîne de télévision française TF1. Il a toutefois reconnu qu'il y avait "également de la fierté, la fierté de n'avoir rien lâché, d'avoir tout donné dans cette compétition malgré les aléas". "Malgré les circonstances et beaucoup de choses qui se sont passées avant et durant le tournoi on est resté solidaire, on a montré beaucoup de résilience, on a montré la force d'un groupe", a-t-il expliqué dans une allusion à peine voilée à la cascade de blessures, au virus mystérieux qui a touché certains de ses coéquipiers. "Je pense que les Français se sont reconnus à travers ces valeurs. Il faut continuer à travailler et faire perdurer ça en vue du prochain Euro", a conclu le capitaine. (Belga)