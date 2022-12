Musk lance un sondage pour savoir s'il doit démissionner de la direction de Twitter

"Devrais-je démissionner en tant que patron de Twitter? Je m'en tiendrai aux résultats de ce sondage", a tweeté Elon Musk. Environ cinq heures plus tard et six heures avant la fin du sondage, plus de 11 millions de votes avaient déjà été enregistrés, une majorité se dessinant en faveur d'une démission. Dans deux autres tweets publiés ultérieurement, celui qui est également patron de la compagnie de berlines électriques Tesla, semble mettre en garde en écrivant: "Comme le dit l'adage, fais attention à ce que tu désires car tu pourrais l'obtenir", avant d'ajouter deux heures plus tard: "Ceux qui veulent le pouvoir sont ceux qui le méritent le moins". Elon Musk a déjà lancé plusieurs sondages sur Twitter, estimant qu'il fallait en respecter les résultats selon le principe "vox populi, vox dei" ("La voix du peuple est la voix de Dieu"). Il a ainsi décidé dernièrement de rétablir des comptes suspendus sur Twitter et, auparavant, il avait réhabilité le compte de l'ancien président américain Donald Trump, banni du réseau social après l'assaut du Capitole à Washington en janvier 2021. Une courte majorité (51,8%) des 15 millions de votants s'était en effet exprimée en faveur d'un retour du milliardaire républicain. (Belga)