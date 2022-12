Plus d'un million de visiteurs au Qatar et 3,4 millions de spectateurs

L'agence de presse qatarie QNA a recensé 3.404.252 spectateurs, soit la troisième meilleure affluence pour une Coupe du monde de foot, derrière les Etats-Unis en 1994 (3.587.538) et le Brésil en 2014 (3.429.873). D'après QNA, 2.457.059 personnes ont assisté aux matches de la phase de groupes, 411.609 aux huitièmes de finale, 245.221 aux quarts et 157.260 aux demi-finales. La finale, remportée par l'Argentine contre la France aux tirs au but a rassemblé 88.966 spectateurs, soit la capacité maximale du stade Lusail, et la rencontre pour la troisième place a réuni 44.137 supporteurs. Le taux de remplissage moyen des stades est de 96,3%, indique pour sa part la Fifa, alors que les tribunes sont apparues clairsemées lors de certains matches de la phase de groupes. Le total de visiteurs annoncé au lendemain de la fin du tournoi correspond aux dernières estimations des organisateurs, qui avaient dans un premier temps évalué ce nombre à plus de 1,2 million. L'Arabie saoudite voisine, l'Inde, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Mexique ont été les nations les plus représentées, d'après l'instance dirigeante du foot mondial. D'abord restreintes aux seuls détenteurs de billets de match, les conditions d'entrée dans le pays ont été progressivement assouplies avant et au cours du tournoi. (Belga)