Safran Aero Boosters crée une nouvelle usine à Marchin pour produire des aubes

Le nouveau site industriel sera dédié à la production d'ailettes de compresseur en titane, destinées notamment au réacteur LEAP, conçu par le consortium CFM International détenu à 50/50 par le groupe français Safran Aircraft Engines et l'Américain General Electric. Le capital de la nouvelle société, qui s'appellera Safran Blades, sera détenu à 56% par Safran Aero Boosters et à 22% par la Société fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI, le bras financier de l'Etat fédéral) avec une participation équivalente de la Société régionale d'investissement de Wallonie (SRIW), a expliqué le CEO de l'entreprise, François Lepot. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse à Herstal, siège de SAB, aux côtés du secrétaire d'Etat à la Relance et aux Investissements stratégiques, Thomas Dermine (PS), et du ministre wallon de l'Économie, Willy Borsus (MR). La nouvelle usine s'installera sur une friche industrielle qui appartenait au groupe sidérurgique ArcelorMittal. Elle devrait commencer à produire des ailettes de compresseur ("blades") en anglais) fin 2024 et être pleinement opérationnelle en 2025, en employant une centaine de personnes - en plus des 1.500 employés à Herstal -, qui produiront plus de 2.000 aubes par jour. Tant M. Dermine que M. Borsus ont salué cette initiative de "réindustralisation" en Wallonie, alors que ces aubes sont actuellement produites en Chine - avec tous les risques géopolitiques que cela entraîne - au Canada, en France et en Israël. "On est et on veut rester champion du monde" dans notre secteur tout en contrôlant la sécurité d'approvisionnement", a souligné M. Lepot devant les responsables politiques présents. (Belga)