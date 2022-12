Amber Ryheul privée de Masters de judo en raison d'un test positif au Covid-19

"Je n'en reviens toujours pas de ne pas pouvoir disputer les Masters à cause d'un test positif", a-t-elle écrit. "Les mots me manquent pour décrire ce que je ressens. Ce n'était évidemment pas comme ça que je voulais terminer ma saison. Je ne me souviendrai d'ailleurs pas de 2022 comme une bonne année de judo. J'ai traversé beaucoup de choses mais cela m'a fait réaliser à quel point j'aime ce sport. Tout ce qui m'arrive me rendra plus forte et déterminée", a ponctué Ryheul. Championne d'Europe U23 en 2019, Ryheul avait décroché deux victoires majeures en 2021, acquises à l'European Open de Prague ainsi qu'au Grand Prix de Zagreb. En 2022, elle a dû se contenter de deux 7e lors des tournois du Grand Chelem de Bakou et de Budapest. Le retrait de Ryheul porte à neuf le nombre de judokas belges présents à Jérusalem pour le traditionnel tournoi de fin d'année réservé aux 36 meilleurs de chaque catégorie au ranking de la fédération internationale : Charline Van Snick (IJF 33/-52 kg), Ellen Salens (IJF 34/-48 kg), Mina Libeer (IJF 15/-57kg) Jorre Verstraeten (IJF 4/-60 kg), Abdul Malik Umayev (IJF 36/-73kg), Matthias Casse (IJF 2/-81 kg), Sami Chouchi (IJF 9/-81kg), Toma Nikiforov (IJF 7/-100kg) et Gabriella Willems (IJF 18/-70kg). (Belga)