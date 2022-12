Coupe de Belgique - Après une rencontre à sens unique, l'Antwerp élimine un Standard totalement dépassé

L'Antwerp a répondu présent pour sa reprise, malgré les nombreuses absences dans ses rangs. Dès le quart d'heure, Bataille a mis le Great Old aux commandes au bout d'une action collective en enroulant dans le coin opposé (1-0, 15e). Sans complexes, les Anversois ont contrôlé leur adversaire pendant la première période mais ne sont pas parvenus pour autant à creuser l'écart. Il n'aura pas fallu longtemps cependant, après le repos, pour que l'avance anversoise ne croisse. Après un tir sur le poteau (47e), Frey y est allé de son but avec une déviation à bout portant d'une frappe de Muja (2-0, 55e). Ce dernier a lui-même marqué quelques minutes plus tard, en profitant d'un ballon mal repoussé par la défense liégeoise à la suite d'une incursion de Frey (3-0, 58e). Bien mal engagé, le Standard a vu la tâche se compliquer avec l'exclusion de Dussenne pour une deuxième carte jaune (66e). Réduits à dix, les Rouches n'ont pas su résister à un dernier but inscrit par Stengs à l'issue d'un échange de passes au cœur d'une défense apathique (4-0, 79e). Après l'Union Saint-Gilloise, La Gantoise, Courtrai et Malines, l'Antwerp est la cinquième équipe qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe. Mercredi, les trois derniers matchs se joueront: Club de Bruges - Saint-Trond et Deinze (CPL) - Zulte Waregem à 20 heures, et Genk - Anderlecht à 20h45. Le tirage au sort des quarts de finale sera effectué le jeudi 22 décembre et les rencontres se joueront les 10,11 et 12 janvier 2023. (Belga)