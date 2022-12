Mondial 2022 - Le gouvernement argentin décrète un jour férié pour le retour des champions du monde

Cependant, vu le caractère précipité de la décision, ce jour férié aura ses particularités avec certains secteurs qui assureraient leurs services jusque midi, a précisé le quotidien Clarin. Selon le quotidien, les nouveaux champions du monde atterriront à l'aéroport d'Ezeiza aux alentours d'1h du matin mardi et passeront la nuit au complexe de la Fédération, l'AFA, situé à proximité. L'équipe s'est envolée lundi matin de Doha et a fait une escale à Rome avant de prendre la direction de l'Argentine. Mardi midi, heure locale, Lionel Messi et ses équipiers défileront en bus dans les rues de Buenos Aires en direction de l'Obélisque, au centre de la Plaza de la Republica, a pour sa part annoncé l'AFA. L'Argentine a décroché dimanche son troisième titre de championne du monde, après 1978 et 1986, au bout d'une finale épique contre la France (3-3, 4-2 aux tirs au but). (Belga)