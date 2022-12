Passé colonial - Bouchez réfute toute immixtion du Palais royal dans les travaux du MR

Constatant lundi l'échec de la commission à aboutir à des recommandations, le président de cette commission, l'écologiste flamand Wouter De Vriendt, avait affirmé que les membres de cette commission avaient pourtant trouvé un accord le 13 octobre dernier, incluant le mot "excuses". Quelques jours plus tard, selon lui, le consensus volait en éclats. "C'est devenu l'affaire des partis politiques, de cabinets ministériels et du Palais royal", a affirmé M. De Vriendt, pour qui la preuve était ainsi faite qu'il n'est pas possible de toucher "à certains tabous". Interrogé ensuite sur ce point, l'écologiste a confirmé l'immixtion du Palais. "Il y a eu un message du Palais royal dans ce processus. Je n'ai pas reçu ce message, mais il portait sur les excuses, les compensations et quelques autres points sensibles", a-t-il dit. Interrogé dans Terzake, M. Bouchez a réfuté l'existence de contacts directs ou indirects, ou toute autre immixtion du Palais, jugeant dangereux et scandaleux de prétendre le contraire. À ses yeux, le comportement de Wouter De Vriendt prouve qu'il n'est pas à sa place à la tête de cette commission. (Belga)