Vivalia - Vivalia : 5,8 millions d'euros de déficit au budget 2023

"Malgré les différentes mesures prises par Vivalia pour limiter les coûts et malgré les aides fédérales et régionales reçues, Vivalia fait face pour la première fois à une situation budgétaire déficitaire", indique l'intercommunale par voie de communiqué. L'augmentation des charges, notamment salariales, représente un impact net de près de 15 millions d'euros pour le budget 2023. Sur le plan énergétique, les projections tablent sur une multiplication du prix du gaz par 4 et du prix de l'électricité par 3, ce qui représenterait 5 millions d'euros de charges supplémentaires par rapport à 2022 pour le secteur hospitalier. À cela s'ajoute notamment la cyberattaque de mai 2022, dont l'impact budgétaire pour 2023 s'élève à 1 million d'euros. L'intercommunal prévoit le retour à un résultat net positif à partir de 2026 via la mise en œuvre de mesures structurelles pour les six années à venir (économie d'énergie, réduction des frais généraux, négociations de réorganisation médicale, financement pour la revalorisation des bas salaires, etc.) portant sur un total de plus de 12 millions d'euros. Des projections budgétaires qui ne tiennent toutefois pas compte du coût des pensions du personnel statutaire. "Sans financement spécifique des hôpitaux et en particulier du financement des pensions des statutaires à charge exclusive des hôpitaux publics, Vivalia est dans l'impossibilité de maintenir un équilibre financier dans le cadre de son Plan de gestion", observe l'intercommunale. Les investissements pour 2023 s'élèvent, quant à eux, à plus de 62 millions d'euros, dont la construction de la polyclinique de Vielsalm et divers investissements en matière de gestion énergétique, poursuit l'intercommunale. (Belga)