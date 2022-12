Atteint d'un cancer, Pelé souffre d'"insuffisance rénale et cardiaque"

Le cancer de Pelé "progresse" et la légende brésilienne du football requiert "des soins plus importants" en raison d'une "insuffisance rénale et cardiaque", a annoncé mercredi l'hôpital de Sao Paulo où ses filles s'apprêtaient à passer Noël auprès de lui.

Le "roi" Pelé, 82 ans, avait été admis le 29 novembre à l'Hôpital Albert Einstein pour une réévaluation de son traitement de chimiothérapie après la détection d'une tumeur du côlon en septembre 2021.

"Le patient présente une progression de la maladie et requiert des soins plus importants pour traiter une insuffisance rénale et cardiaque", expliquent les médecins dans leur bulletin de santé.

Le Brésilien reste hospitalisé "dans une chambre normale, où il reçoit les soins nécessaires", poursuit l'établissement.

Quelques minutes avant la publication de ce communiqué, deux des filles de Pelé, Kely Nascimento et Flavia Arantes, avaient annoncé sur leurs comptes Instagram que leur père passerait Noël à l'hôpital.

"Notre Noël à la maison est tombé à l'eau. Nous avons décidé avec les médecins, que, pour diverses raisons, il vaut mieux rester ici, avec tous les soins prodigués par notre nouvelle famille (de l'hôpital Albert) Einstein", peut-on lire dans ce message, illustré d'une photo des deux soeurs très souriantes.

Elles ont tenu à se montrer optimistes, promettant une ambiance festive dans la chambre d'hôpital.

"Nous allons transformer cette chambre en sambodrome (c'est une blague) et nous allons même faire des caipirinhas (ça, ce n'est pas une blague)", ont-elles poursuivi, citant le célèbre cocktail brésilien à base de citron et d'alcool de canne.

- "Prier pour le roi" -

Les deux jeunes femmes ont publié plusieurs messages sur les réseaux sociaux ces dernières semaines pour rassurer les fans de Pelé sur la planète entière, après que des médias brésiliens ont indiqué que son état de santé s’était dégradé.

"Comme toujours, nous vous remercions pour l'affection que vous nous envoyez, depuis tout le Brésil et le monde entier", ont-elles ajouté.

Dimanche, Kely Nascimento a publié une photo de sa soeur Flavia massant le pied gauche de son père pendant qu'il regardait la finale de la Coupe du Monde à la télévision. Le visage de Pelé n'apparait pas sur la photo.

Après le match, le triple champion du monde a félicité l'Argentin Lionel Messi pour son sacre "mérité" face à la France.

"Félicitations à l'Argentine! Diego (Maradona, mort le 25 novembre 2020, ndlr) sourit certainement actuellement", a écrit Pelé sur Instagram.

Durant ce Mondial, il a vu Neymar égaler son record de buts avec la Seleçao (77).

Celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps a reçu de nombreux messages de soutien depuis son hospitalisation, notamment de la part du crack Français Kylian Mbappé, qui a appelé à "prier pour le Roi".

C'est aux côtés de Mbappé que Pelé avait fait une de ses dernières apparitions publiques, en avril 2019, à Paris, pour un événement promotionnel avec un sponsor commun.

Il avait dû être admis à l'Hôpital américain de Neuilly (banlieue ouest de Paris) pour une infection urinaire sévère, avant de se rendre directement à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo à son retour.

Fin 2014, Pelé avait déjà été victime d'une grave infection urinaire et placé en soins intensifs et sous dialyse.