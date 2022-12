Benjamin Declercq met un terme à sa carrière à 28 ans

Declercq a fait ses débuts dans le peloton en 2017 avec Sport Vlaanderen-Baloise avant de rejoindre Arkéa-Samsic en 2020. En fin de contrat, il n'a pas été prolongé par l'équipe française. Durant sa carrière, le petit frère de Tim Declercq a été gêné par des pépins physiques dont un caillot dans sa jambe gauche en 2021 mais a été libéré de ses soucis ces derniers mois. "Je pensais que le meilleur était à venir. Malheureusement, on n'avait plus confiance en moi. Sans respect pour votre travail, il est difficile de continuer à se battre comme avant", a-t-il écrit sur Twitter. Benjamin Declercq, qui va désormais travailler pour l'entreprise Deloitte, n'a pas décroché la moindre victoire chez les professionnels mais il a terminé à deux reprises sur le podium du GP Cerami: deuxième en 2019 et troisième en 2018. (Belga)