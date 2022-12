Cinq nouvelles parties civiles constituée lors de la reprise de l'audience des attentats

À l'ouverture de l'audience, sur les coups de 09h00 mercredi matin, deux nouvelles parties civiles s'étaient déjà faites connaitre. Avec les 111 nouvelles constitutions actées mardi et les 957 autres qui s'étaient signalée au préalable, les sept nouvelles parties civiles de mercredi font grimper le total de celles-ci à 1.075. La cour d'assises de Bruxelles auditionne mercredi les premiers policiers, militaires, membres des services d'urgence et juges d'instructions qui sont intervenus après les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et Zaventem. Selon le calendrier théorique présenté par la présidente de la cour, Laurence Massart, ces auditions devraient se poursuivre jusqu'au 30 janvier et seront suivies de celles des parties civiles du 13 février au 9 mars. (Belga)