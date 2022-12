Classement FIFA - Les Diables Rouges vont reculer au 4e rang du classement mondial

La Belgique a été éliminée dès le premier tour de la Coupe du monde après une victoire sur le Canada (1-0), une défaite contre le Maroc (2-0) et nul vierge contre la Croatie. Dans le nouveau classement FIFA, les Diables perdront 35,41 points. Ils verront l'Argentine, championne du monde, et la France, finaliste, leur passer devant. Le Brésil (-0,53) restera premier, malgré l'élimination en quarts de finale des œuvres de la Croatie, avec 1.840,77 points. L'Argentine (+64,55) suivra avec 1.838,43 points, devant la France (+63,68) troisième avec 1.823,46 points. La Belgique sera quatrième avec 1.781,30 points. Le Brésil avait détrôné la Belgique en tête du classement FIFA le 31 mars dernier. Les Diables occupaient la première place depuis octobre 2018, après un premier passage au sommet de la hiérarchie mondiale entre novembre 2015 et mars 2016. La Belgique va connaître son plus mauvais classement depuis le 1er juillet 2018. Elle pointait alors au cinquième rang. Le beau parcours lors de la Coupe du monde en Russie, conclue à la troisième place, lui avait permis de remonter en deuxième position puis de prendre la tête quelques mois plus tard. Les demi-finalistes du Mondial, la Croatie (+5) et le Maroc (+11) enregistreront une belle progression, en étant respectivement 7e et 11e. L'Italie (8e, -2), absente au Mondial, l'Espagne (10e, -3), l'Allemagne (14e, -3) et le Danemark (18e, -8) vont reculer. La Suède (23e) restera la mieux classée parmi les Belges en qualifications à l'Euro, devant l'Autriche (34e), l'Estonie (110e) et l'Azerbaïdjan (121e) (Belga)