Décès d'un adolescent de 16 ans à Anvers: deux suspects interpellés

Il s'agirait d'un règlement entre une bande d'Anvers et une bande d'Alost. Trois suspects seraient originaires d'Alost, et le troisième serait toujours en fuite. Les faits concerneraient une vengeance parmi des 'drilleurs', des rappeurs liés à un genre musical venant de Chicago et souvent décrié pour incitation à la violence. "Apparemment, les suspects vivraient à Alost. (...) Un juge d'instruction a été saisi pour assassinat et est désormais en charge de l'enquête judiciaire. Aucune autre déclaration ne peut être faite à ce sujet pour le moment", a fait savoir le bourgmestre d'Alost à l'agence Belga. (Belga)