Génie de la descente, Beat Feuz va tirer sa révérence en janvier après Wengen et Kitzbühel

Le Suisse présente l'un des plus beaux palmarès dans les épreuves de vitesse. Quadruple lauréat du petit globe de descente (2018, 2019, 2020, 2021), il compte 58 podiums pour 16 victoires, 13 en descentes et 3 en Super G, en Coupe du monde. Triple médaillé mondial, avec un titre (2017) et deux bronze (2015, 2021), il a magnifié son palmarès cette année en décrochant son premier sacre olympique. Après une médaille d'argent (Super G) et de bronze (descente) en 2018 à Pyeongchang, il a terminé sur la plus haute marche du podium à Pékin, en descente. Feuz a souvent brillé à Wengen et Kitzbühel, terrains propices à l'expression de ses qualités physiques hors normes. Vainqueur à trois reprises dans les stations suisse et autrichienne, il y retournera une dernière fois en janvier. "Je me réjouis de participer une dernière fois à mes épreuves de prédilection", a dit Feuz, cité par Swiss Ski. "Repousser mes limites et prendre des risques ont été ma passion pendant des années dans le ski de haut niveau. Mon intuition a souvent été la clé du succès. Aujourd'hui, mon intuition me dit que mes limites physiques sont atteintes", a expliqué l'athlète, 5e de la descente de Lake Louise fin novembre mais seulement 9e puis 18e à Val Gardena le weekend dernier. (Belga)