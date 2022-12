Openda et Lens s'imposent en match amical contre les Rémois Foket, De Smet et Busi

Le RC Lens s'est imposé face au Stade de Reims, 1-2. Loïs Openda, qui était titulaire pour les Sang et Or, a donc remporté le duel entre Belges qui l'opposait à Thomas Foket et Thibault De Smet côté rémois, ainsi qu'à Maxime Busi qui est monté au jeu à la 78e minute à la place de Foket. Après l'ouverture du score de Munetsi en faveur de Reims (61e), Lens a égalisé grâce à un but contre son camp d'Abdelhamid (63e) suivi d'un but de Claude-Maurice (77e). Openda a quitté la pelouse à la 72e minute. Strasbourg et Mats Sels ont partagé l'enjeu dans un match joué en trois périodes de 45 minutes contre Karlsruhe, pensionnaire de deuxième division allemande, 1-1. Sels a disputé les 90 premières minutes avant de céder sa place à Kawashima. Mothiba a marqué pour Strasbourg (125e) et Jensen a égalisé (131e). Lens est actuellement 2e de Ligue 1 avec 36 points, à 5 points du PSG. Reims est 11e (17 points) tandis que Strasbourg est en grande difficulté, 19e avec 11 points après 15 journées. (Belga)