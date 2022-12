WTA Auckland - Venus Williams participera au tournoi d'Auckland pour préparer l'Open d'Australie

"Je suis impatiente de jouer mon premier tournoi de la saison à Auckland", a déclaré Williams, qui avait remporté le tournoi en 2015. "Le tournoi et les fans me font toujours sentir la bienvenue, et j'ai hâte d'y participer en janvier". Trois autres lauréates de Grand Chelem seront présentes en Nouvelle-Zélande: la Britannique Emma Raducanu et l'Américaine Sloane Stephens, anciennes championnes de l'US Open, et la lauréate 2020 de l'Open d'Australie, l'Américaine Sofia Kenin. L'ASB Classic, tournoi sur dur doté de 259.303 dollars, se déroulera du 2 au 8 janvier. L'Open d'Australie suivra, du 16 au 29 janvier. Lundi, l'ainée des sœurs Williams avait reçu une invitation pour disputer le premier Grand Chelem de la saison, qu'elle disputera pour la 22e fois. Williams, qui a remporté sept titres majeurs en simple, dont cinq à Wimbledon, n'a joué (et perdu) que quatre matchs en simple la saison dernière. (Belga)