Alphonso Davies à nouveau élu footballeur canadien de l'année

Le défenseur du Bayern Munich n'en est pas à son coup d'essai, puisque c'est déjà la quatrième fois en cinq ans qu'il reçoit cet honneur. Lors du Mondial au Qatar, où les Canadiens étaient dans le même groupe que les Diables Rouges, Davies a tout de même marqué le premier but de l'histoire du Canada en Coupe du monde contre la Croatie. Le Canada, qui co-organisera la Coupe du monde 2026 avec les Etats-Unis et le Mexique, a terminé à la quatrième place du groupe F, en ayant concédé trois défaites contre la Belgique (1-0), la Croatie (4-1) et le Maroc (2-1). (Belga)