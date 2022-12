Invasion de l'Ukraine - La Russie et l'AIEA proches d'un accord sur la centrale nucléaire de Zaporijia

Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, s'est rendu jeudi à Moscou pour un nouveau round de négociation avec le ministère russe des Affaires étrangères, Rosatom et la Garde nationale russe. Dans la proposition qu'il a soumise, M. Grossi invite tant la Russie que l'Ukraine à cesser les tirs visant la centrale afin de prévenir tout accident nucléaire. La Russie est également priée d'évacuer les armes lourdes autour de la centrale afin de désamorcer les tensions. Les parties ont souligné la proximité de leurs positions et ont convenu de poursuivre les pourparlers, selon Rosatom. "Il est essentiel que la zone serve uniquement à prévenir un accident nucléaire. Je poursuis mes efforts vers cet objectif avec un sentiment de la plus haute urgence", a indiqué M. Grossi sur Twitter. La centrale nucléaire de Zaporijia, l'une des plus grandes centrales nucléaires d'Europe, est occupée par les forces russes depuis début mars. Moscou a systématiquement rejeté les appels internationaux au retrait des troupes russes, mais s'est dit disposé à discuter de la sécurité sur place. (Belga)