Stoffel Vandoorne élu Pilote de l'Année pour la 5e fois

Vandoorne, 30 ans, a été sacré champion du monde de Formule E, le championnat des monoplaces 100% électriques en 2022. Il a devancé au référendum Bertrand Baguette, champion en Super GT500 au Japon, et Thierry Neuville, vainqueur de deux manches du WRC et troisième du championnat du monde des rallyes. Le Courtraisien avait déjà reçu cette distinction en 2012, 2014, 2015 et 2020 et succède au palmarès à Dries Vanthoor. L'équipe Overdrive Racing, lauréate du Dakar, championne du monde en W2RC et de la Coupe du monde de bajas, a été élue Équipe de l'Année. Viktor Vranckx, champion en RX2e, a été élu Espoir de l'Année tandis que Sarah Bovy a reçu une Mention d'honneur des mains de Jack Ickx. (Belga)