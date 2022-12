TC Bruxelles - Jugement en février dans le dossier Duferco

"Je pense qu'il y a suffisamment d'éléments dans ce dossier pour vous permettre d'asseoir une condamnation", a conclu le procureur fédéral dans ses répliques, jeudi. Il a répondu à la défense, au sujet de doutes sur l'origine de certains documents, que leur validité avait été démontrée dans la suite de l'enquête. La défense avait relevé que les enquêteurs ont déclaré "laisser le soin au magistrat instructeur d'évaluer la validité" de certaines pièces. Si la défense y voit un manque de fiabilité de ce qui est présenté comme preuves de culpabilité, le procureur y voit une "prudence honorable des enquêteurs". Le magistrat est également revenu sur la première audition de Serge Kubla, prévenu dans ce dossier. Il a admis que cette audition, réalisée sans avocat, était "intrusive" et qu'elle "allait trop loin", mais il a banni toute forme de déloyauté de l'équipe d'enquête, ajoutant que "ce n'était pas un piège tendu" à l'homme politique. Dans cette affaire, l'ancien ministre wallon de l'Économie et ancien bourgmestre de Waterloo Serge Kubla est soupçonné d'avoir corrompu, en 2009, un ancien Premier ministre congolais, Adolphe Muzito, dans le but d'obtenir les droits d'exploitation d'un gisement minier pour le compte de la S.A. Duferco. (Belga)