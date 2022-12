BNXT League : Kevin Tumba quitte le Brussels avec effet immédiat pour rejoindre Liège

"Certains détails administratifs doivent encore être réglés, mais nous pouvons déjà annoncer que Kevin Tumba n'est plus un joueur du Brussels", a communiqué la formation de BNXT League le championnat belgo-néerlandais de basket. Le Brussels doit jouer vendredi soir contre Louvain, une rencontre que ne disputera pas l'intérieur des Belgian Lions (2m09), 31 ans. Liège a été repris par un investisseur américain au début du mois qui a déjà fait venir en Principauté un coach et quatre nouveaux joueurs américains. Les Liégeois poursuivent leur recrutement avec l'arrivée de Kevin Tumba qui avait quitté la Belgique et Spirou Charleroi en 2017 pour une expérience à l'étranger qui l'a emmené notamment à Murcie en Espagne. Il était revenu à Bruxelles au début de la saison. (Belga)