Cyclocross de Mol : Victoire en solitaire de Shirin van Anrooij

La Néerlandaise de 20 ans s'est imposée après un long solo entamé dès le 2e des six tours de l'épreuve. Elle a devancé à l'arrivée ses compatriotes, Lucinda Brand (Baloise Trek Lons) et Annemarie Worst (777). La Britannique Zoe Backstadt, qui fut la première à tenter de prendre les devants dans le premier tour, a pris la 4e place devant deux Néerlandaises Aniek van Alphen et Yara Kastelijn. La première Belge Laura Verdonschot (De Ceuster Bonache) a franchi la ligne en 7e position. (Belga)